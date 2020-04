Mario Michele Giarrusso espulso dal Movimento 5 Stelle (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Movimento 5 Stelle decide di perdere altri pezzi sia al Senato che alla Camera dei deputati. Questa mattina, infatti, è stata comunicata l’espulsione di Mario Michele Giarrusso e di Nicola Acunzo. Gli ormai ex pentastellati erano in ritardo con le rendicontazioni. La decisione arriva qualche giorno dopo la stessa scelta, ma per motivi diversi, fatta dal partito nei confronti del consigliere Regionale del Lazio Davide Barillari, da mesi in polemica aperta con la base. LEGGI ANCHE > Il senatore Giarrusso: «Il gesto delle manette al Pd? Io, manettaro, non chiedo scusa» Se il caso di Nicola Acunzo muove poco gli equilibri all’interno della maggioranza, l’espulsione di Mario Michele Giarrusso potrebbe provocare un clima di ulteriore instabilità. Non tanto per la sua figura politica, ma perché in Senato i numeri sono molto risicati ... Leggi su giornalettismo M5s - espulsi Mario Michele Giarrusso e Nicola Acunzo : non erano in regola con le restituzioni

