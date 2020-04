Manicure 2 0 | 4 penne per la cura delle unghie

Ultime Notizie dalla rete : Manicure penne

CheDonna.it

Per l'occasione prova la pumpkin nail art, ovvero la manicure che si ispira alla zucca. Originale e divertente! Pumpkin hair: il colore di capelli più trendy per l'autunno è lo zucca È il momento di ...Pochi e semplici step per avere dei piedi curati, partendo dalla manicure fino ad arrivare alla stesura dello smalto ... potete massaggiare il prodotto a piedi asciutti. Una ricetta semplice e fai da ...