Legge 104 | assistenza disabile con più persone beneficiarie Come fare

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 22 aprile 2020)104:con più104: possono usufruire dei benefici previsti dalla normativa sull’ai congiunti disabilidiverse dal caregiver titolare? È possibile inoltrare una richiesta, per così dire, di sostituzione se le circostanze lo richiedono.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus : stop licenziamenti per i caregiver104:saltuaria e caregiver sostituto In base alla104, articolo 3, comma 3, un lavoratore che prestaa un familiareha diritto a 3 giorni di permesso retribuito ogni mese. Tuttavia, dal 2018, la normativa ha implementato la possibilità di fornire una cosiddetta “saltuaria” per cui anche una persona diversa dal caregiver titolare può usufruire dei suddetti giorni di ...