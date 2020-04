Il Nostro Tempo di Annalisa Minetti e Mario Biondi inaugura il progetto Nemico Invisibile contro il Coronavirus (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Nostro Tempo di Annalisa Minetti e Mario Biondi inaugura ufficialmente il progetto Nemico Invisibile, un'iniziativa musicale a sostegno della lotta contro il Coronavirus che aderisce a una raccolta fondi destinata ad Auser (Associazione per l'invecchiamento attivo) e che resterà attiva per l'intera durata dell'emergenza da pandemia. Auser, inoltre, è già attiva in varie regioni con interventi di sostegno a favore delle persone fragili, sole e degli anziani. Il progetto Nemico Invisibile Come sta accadendo in ogni parte del mondo, Nemico Invisibile raccoglie la partecipazione di tanti artisti della scena italiana pronti a mettere la loro voce al servizio della sicurezza e della speranza. Il progetto nasce da un'idea di Annalisa Minetti, Mario Biondi e Marcello Sutera, e alla sua realizzazione partecipano Dodi Battaglia, Petra Magoni, Gaetano Curreri, ... Leggi su optimagazine Coronavirus - come gestire l’ansia e il nostro tempo in quarantena

Watchmen : dal fumetto alla serie - perché è uno dei grandi romanzi del nostro tempo

La cometa ATLAS ha un nucleo velenoso : l’ultima visita al nostro sistema solare risale al tempo delle grandi piramidi d’Egitto (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ildiufficialmente il, un'iniziativa musicale a sostegno della lotta contro il Coronavirus che aderisce a una raccolta fondi destinata ad Auser (Associazione per l'invecchiamento attivo) e che resterà attiva per l'intera durata dell'emergenza da pandemia. Auser, inoltre, è già attiva in varie regioni con interventi di sostegno a favore delle persone fragili, sole e degli anziani. IlCome sta accadendo in ogni parte del mondo,raccoglie la partecipazione di tanti artisti della scena italiana pronti a mettere la loro voce al servizio della sicurezza e della speranza. Ilnasce da un'idea die Marcello Sutera, e alla sua realizzazione partecipano Dodi Battaglia, Petra Magoni, Gaetano Curreri, ...

vilmamoronese : In questi giorni difficili ci è stato ridonato parte del nostro tempo, usiamolo per risincronizzare il nostro rappo… - Agenzia_Ansa : Artisti insieme contro il #coronavirus, arriva il singolo 'Il nostro tempo'. Parte del progetto 'Nemico Invisibile'… - civati : Un’altra settimana (ancora) sta per finire e il nostro pensiero corre a #SilviaRomano e al tempo infinito della sua… - AristarcoScann1 : RT @vilmamoronese: In questi giorni difficili ci è stato ridonato parte del nostro tempo, usiamolo per risincronizzare il nostro rapporto c… - solitario481 : a scandire la grandezza di questo DRAMMA e tutta l'IMPOTENZA dell'UOMO, pur in questo tempo in cui sembravamo padr… -

Ultime Notizie dalla rete : Nostro Tempo Artisti insieme contro il coronavirus, arriva il singolo "Il nostro tempo" - ANTEPRIMA - Spettacolo Agenzia ANSA Covid-19, Italia Viva Rieti chiede di far conoscere per tempo ai cittadini come affrontare la Fase 2

Chiede alle istituzioni territoriali di competenza di far conoscere ai cittadini per tempo le modalità per affrontare la Fase 2 della pandemia e ... soprattutto a causa dei pochi tamponi effettuati e ...

METEO MILANO – Torna il sole proprio in queste ore in seguito al maltempo, vediamo le previsioni fino al 25 Aprile

Sulla città di Milano abbiamo il ritorno del bel tempo in queste ore con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in ... PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO ...

Chiede alle istituzioni territoriali di competenza di far conoscere ai cittadini per tempo le modalità per affrontare la Fase 2 della pandemia e ... soprattutto a causa dei pochi tamponi effettuati e ...Sulla città di Milano abbiamo il ritorno del bel tempo in queste ore con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in ... PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO ...