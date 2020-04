Ho visto l’ennesimo servizio che di Scampia racconta solo la camorra Ma stavolta non ci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Ieri sera su Canale 5 è andato in onda l’ennesimoche reputo denigratorio su, ad opera di Giulio Golia e delle Iene.ovviamente girato nelle Vele, come sefossele Vele.in cui si voleva sottolineare che in questo momento di crisi a causa del coronavirus laconsegna pacchi alimentari, soldi, insomma fa credito, crea consenso, in attesa di poter riscuotere in seguito. Non sappiamo con certezza se ciò sta avvenendo a, non lo sa nemmeno Giulio Golia, sappiamo invece che nel quartiere sono attivi almeno 3 centri di distribuzione alimentare, 3 coordinamenti, che mettono insieme la bellezza di 35 associazioni, dalla chiesa, ai rom, passando per le società sportive. Tutto nato in modo spontaneo, non c’è nessuno scopo politico, nessuna corrente politica alla spalle, c’èil ...