Grande Fratello Vip, Antonio Zequila rivela: “Ho vissuto gravi difficoltà” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Uno dei protagonisti più discussi del “Grande Fratello Vip” è stato senza dubbio Antonio Zequila. L’attore noto come “Er Mutanda”, è stato intervistato dalla rivista “Chi” di Alfonso Signorini, conduttore di questa edizione del reality. Ha rivelato (come d’altra parte aveva già fatto in trasmissione) di aver vissuto gravi difficoltà: “due anni infernali” assistendo il padre malato, Giovanni, mancato nel marzo del 2019. Ha inoltre ricordato con nostalgia quando, da ragazzino, andava con lui al mercato. Oggi Antonio vive con la madre, Carmela, con la quale si trova in quarantena. L’abbiamo visto commuoversi più volte, quando gli arrivavano video o lettere da parte sua durante i mesi di lontananza. Anche la signora è stata recentemente intervistata dalla rivista ... Leggi su pianetadonne.blog Grande Fratello - Giovanni Masiero - imbarazzo durante una diretta Instagram : "Ma eri al GF con quella smorfiosa di Chicca?"

Grande Fratello - che fine ha fatto Benedetta Mazza? Eccola oggi

Aida Nizar arrestata | Lite con il fidanzato per l’ex Grande Fratello (Di mercoledì 22 aprile 2020) Uno dei protagonisti più discussi del “Vip” è stato senza dubbio. L’attore noto come “Er Mutanda”, è stato intervistato dalla rivista “Chi” di Alfonso Signorini, conduttore di questa edizione del reality. Hato (come d’altra parte aveva già fatto in trasmissione) di averdifficoltà: “due anni infernali” assistendo il padre malato, Giovanni, mancato nel marzo del 2019. Ha inoltre ricordato con nostalgia quando, da ragazzino, andava con lui al mercato. Oggivive con la madre, Carmela, con la quale si trova in quarantena. L’abbiamo visto commuoversi più volte, quando gli arrivavano video o lettere da parte sua durante i mesi di lontananza. Anche la signora è stata recentemente intervistata dalla rivista ...

andreadenver3 : In relazione alle dichiarazioni attribuitemi da - LegaSalvini : ++ ?? ULTIM'ORA - PARTITE IVA LASCIATE SOLE E CASSA INTEGRAZIONE CHE NON ARRIVA: CONTE SOMMERSO DA COMMENTI NEGATIVI… - VittorioSgarbi : Il modello culturale di Conte, nelle misure di chiusura, è quello del Grande Fratello, naturalmente ispirato dal su… - mitsouko1 : RT @LaVeritaWeb: Il governo aveva parlato di tracciamento volontario, ma chi non scaricherà l'applicazione non potrà muoversi.Per gli anzia… - BolzanLuca : @florabarral @NonFarcela @falsario80 Quiz Show Fratello dove sei? Burton Fink Il grande Lebowsky Secret Window -