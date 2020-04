Gas for Climate: “Ue può abbattere del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030” (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – L’immissione di una quota del 10% di gas rinnovabili (biometano e idrogeno) nelle reti di tutta Europa, insieme all’aumento dell’elettricità rinnovabile, consentirà al continente di raggiungere la neutralità climatica nel 2050 abbattendo del 55% le emissioni di CO2 già entro il 2030. A dirlo è la nuova edizione dello studio annuale commissionato dal consorzio europeo Gas for Climate a Guidehouse (ex Navigant) di cui fanno parte Snam, CIB (Consorzio Italiano Biogas) e altre dieci aziende e associazioni di otto paesi europei attive nelle infrastrutture del gas naturale e nel gas rinnovabile (Enagás, Energinet, EBA – European Biogas Association, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, ONTRAS, OGE, Swedegas e Teréga). Dal Rapporto emerge che il maggiore utilizzo di gas rinnovabili (biometano, idrogeno blu e ... Leggi su quifinanza In quarantena si cambia : nel mirino internet e forniture luce e gas

Coronavirus - Arera : “Fino al 3 maggio nessuna sospensione delle forniture di corrente elettrica - gas e acqua”

Crolla un altro ponte - immagini sconvolgenti. "Forte odore di gas". Un camion coinvolto (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – L’immissione di una quota del 10% di gas rinnovabili (biometano e idrogeno) nelle reti di tutta Europa, insieme all’aumento dell’elettricità rinnovabile, consentirà al continente di raggiungere la neutralità climatica nel 2050 abbattendo del 55% ledi CO2 giàil 2030. A dirlo è la nuova edizione dello studio annuale commissionato dal consorzio europeo Gas fora Guidehouse (ex Navigant) di cui fanno parte Snam, CIB (Consorzio Italiano Biogas) e altre dieci aziende e associazioni di otto paesi europei attive nelle infrastrutture del gas naturale e nel gas rinnovabile (Enagás, Energinet, EBA – European Biogas Association, Fluxys, Gasunie, GRTgaz, ONTRAS, OGE, Swedegas e Teréga). Dal Rapporto emerge che il maggiore utilizzo di gas rinnovabili (biometano, idrogeno blu e ...

StefanoCiafani : RT @consorziobiogas: .@pierogattoni: Per raggiungere target 10% di gas rinnovabili in rete, come indicato da #gasforclimate, è urgente sblo… - FranFerrante : RT @consorziobiogas: .@pierogattoni: Per raggiungere target 10% di gas rinnovabili in rete, come indicato da #gasforclimate, è urgente sblo… - BozzettoStefano : RT @consorziobiogas: .@pierogattoni: Per raggiungere target 10% di gas rinnovabili in rete, come indicato da #gasforclimate, è urgente sblo… - ReRebaudengo : RT @consorziobiogas: .@pierogattoni: Per raggiungere target 10% di gas rinnovabili in rete, come indicato da #gasforclimate, è urgente sblo… - consorziobiogas : .@pierogattoni: Per raggiungere target 10% di gas rinnovabili in rete, come indicato da #gasforclimate, è urgente s… -