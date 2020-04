Ferrovie, Rail Cargo Group in crescita: nel 2019 risultati positivi nel trasporto merci (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Complessivamente risultati più che stabili con contributi soddisfacenti da tutte le filiali nel 2019 per l’operatore ferroviario merci Rail Cargo Group dell’austriaca ÖBB. Nonostante il peggioramento del contesto economico nel trasporto merci, Rail Cargo Group è stato uno dei pochi operatori di trasporto merci su rotaia in Europa a chiudere l’anno con un risultato positivo. Già prima della crisi dovuta al Covid-19, il trasporto merci si trovava ad affrontare un’economia indebolita. Di conseguenza, il risultato ante imposte (EBT), pari a 5,1 milioni di euro, è inferiore a quello dell’esercizio precedente. “La situazione del trasporto merci è difficile per tutte le Ferrovie europee – ha dichiarato Andreas Matthä, CEO di ÖBB – e ciò nonostante, RCG è una delle ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Complessivamentepiù che stabili con contributi soddisfacenti da tutte le filiali nelper l’operatore ferroviariodell’austriaca ÖBB. Nonostante il peggioramento del contesto economico nelè stato uno dei pochi operatori disu rotaia in Europa a chiudere l’anno con un risultato positivo. Già prima della crisi dovuta al Covid-19, ilsi trovava ad affrontare un’economia indebolita. Di conseguenza, il risultato ante imposte (EBT), pari a 5,1 milioni di euro, è inferiore a quello dell’esercizio precedente. “La situazione delè difficile per tutte leeuropee – ha dichiarato Andreas Matthä, CEO di ÖBB – e ciò nonostante, RCG è una delle ...

