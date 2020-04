Così il virus ha infettato alcuni clienti di un ristorante attraverso l'aria condizionata (Di mercoledì 22 aprile 2020) A gennaio, in un ristorante della megalopoli cinese Guanzhou, un commensale asintomatico avrebbe trasmesso il nuovo coronavirus altri nove clienti. Uno dei condizionatori avrebbe contribuito alla diffusione delle particelle del virus nella sala da pranzo. L’episodio è stato descritto in uno studio compiuto da ricercatori cinesi, che verrà pubblicato nel numero di luglio della rivista Emerging Infectious Diseases. A raccontarlo, sottolineandone i limiti, è il New York Times. Il 23 gennaio la famiglia denominata “A” è arrivata da Wuahn a Guanzohou: il governo non aveva ancora imposto il blocco alla città focolaio. Il giorno seguente i cinque membri sono andati a pranzo nel suddetto ristorante: nessuno ancora aveva accusato sintomi. Solo più tardi, uno di loro, una donna di 63 anni, ha iniziato a manifestare febbre e ... Leggi su huffingtonpost L'esperto di studi strategici : "Così ci si difende dai virus"

"Il virus tende a spegnersi da solo. Il ritorno alla vita normale non è così lontano"

"Il lancio dei servizi? Funziona così". Tornano Le Iene - stravolte dal coronavirus : un'indiscrezione che fa riflettere (Di mercoledì 22 aprile 2020) A gennaio, in undella megalopoli cinese Guanzhou, un commensale asintomatico avrebbe trasmesso il nuovo coronaaltri nove. Uno dei condizionatori avrebbe contribuito alla diffusione delle particelle delnella sala da pranzo. L’episodio è stato descritto in uno studio compiuto da ricercatori cinesi, che verrà pubblicato nel numero di luglio della rivista Emerging Infectious Diseases. A raccontarlo, sottolineandone i limiti, è il New York Times. Il 23 gennaio la famiglia denominata “A” è arrivata da Wuahn a Guanzohou: il governo non aveva ancora imposto il blocco alla città focolaio. Il giorno seguente i cinque membri sono andati a pranzo nel suddetto: nessuno ancora aveva accusato sintomi. Solo più tardi, uno di loro, una donna di 63 anni, ha iniziato a manifestare febbre e ...

team_world : Solo gioie oggi per la #1DFamily ?? Niall e Liam insieme in una diretta Instagram...ecco cos’è successo! #niam - chedisagio : Sulla TV pubblica? In prima serata? Senza contraddittorio? Ma cos'è questo schifo, @reportrai3? - Corriere : «Piano Marshall»: cos’è e perché se ne parla tanto anche durante l’emergenza Covid-19 - Darkover75 : @fanpage Se si andrà realmente per vie legali ci sta che il suo legale richieda l'infermità mentale. Il problema n… - farfalla14 : Ma cos’è iniziano a volare stracci tra Nord e Sud? Una vicina veneta (dove peraltro ho vissuto) mi fa “ah, voi marc… -

Ultime Notizie dalla rete : Così virus Recovery fund: cos'è, significato e come funziona, recovery bond Ue The Italian Times TIM Party giga illimitati per un mese gratis: come attivare la promozione

Un’offerta che tra poco scopriremo più in dettaglio, per chi non sapesse cos’è TIM Party e come aderire a questo piano a premi, ecco le informazioni utili. Cos’è TIM Party e come iscriversi a My TIM ...

Servizi gratuiti per privati e aziende di consulenza e coaching. La risposta al virus di “una mano per il futuro”.

Unire e diffondere le competenze per superare al meglio le difficoltà. Un gruppo di coach, tra professionisti e imprenditori, ha messo in atto un servizio totalmente gratuito di sostegno concreto, in ...

Un’offerta che tra poco scopriremo più in dettaglio, per chi non sapesse cos’è TIM Party e come aderire a questo piano a premi, ecco le informazioni utili. Cos’è TIM Party e come iscriversi a My TIM ...Unire e diffondere le competenze per superare al meglio le difficoltà. Un gruppo di coach, tra professionisti e imprenditori, ha messo in atto un servizio totalmente gratuito di sostegno concreto, in ...