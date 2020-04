Coronavirus isolato nelle lacrime di un paziente: lo studio dello Spallanzani (Di mercoledì 22 aprile 2020) Una nuova scoperta sul contagio da Covid-19 riguarda gli occhi: non sono più solo un tramite ma anche una potenziale fonte di contagio. La nuova ricerca è stata condotta dai ricercatori dello Spallanzani di Roma ed ha portato ad importanti rivelazioni nel mondo scientifico e sulla trasmissione del virus SARS-CoV-2. Coronavirus, la ricerca sulle lacrime dello Spallanzani La scoperta è avvenuta dopo un tampone oculare condotto su una signora ricoverata nel noto ospedale romano, lo Spallanzani, che presentava una congiuntivite bilaterale. I ricercatori hanno così potuto verificare come il virus si possa replicare anche nelle congiuntive oculari e non solo nell’apparato respiratorio come sinora messo a punto. La ricerca è stata successivamente confermata da un fatto fondamentale: la signora con congiuntivite ... Leggi su thesocialpost Lo studio dello Spallanzani : coronavirus isolato nelle lacrime

Coronavirus - isolato il virus anche nelle lacrime. “Occhi non solo porta di ingresso ma anche potenziale fonte di contagio”

