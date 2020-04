Coronavirus, in tv Spadolini mi disse di non voler parlare delle Asl lottizzate. Oggi siamo ancora lì (Di mercoledì 22 aprile 2020) di Enzo Marzo Ho sempre diffidato della memorialistica, perché troppo spesso la memoria tradisce. Ma qualche volta riportare in vita episodi passati di cui si è stati testimoni può essere utile per illuminare il presente. Siamo nell’aprile del 1984. A Milano si svolge il 35esimo congresso del Partito repubblicano. Giovanni Spadolini è reduce da due presidenze del consiglio e da un buon successo elettorale, soprattutto a Milano. È un congresso perlopiù celebrativo perché ormai la “palla” è passata a Bettino Craxi. Io seguo il congresso per il Corriere della sera. Nella replica finale il Segretario ha parole severe sulla gestione delle Usl, Unità Sanitarie Locali (quelle che si chiamano Oggi Asl). Giustamente nota che queste Unità sono totalmente lottizzate dai partiti, e giù parole durissime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 aprile 2020) di Enzo Marzo Ho sempre diffidato della memorialistica, perché troppo spesso la memoria tradisce. Ma qualche volta riportare in vita episodi passati di cui si è stati testimoni può essere utile per illuminare il presente. Siamo nell’aprile del 1984. A Milano si svolge il 35esimo congresso del Partito repubblicano. Giovanniè reduce da due presidenze del consiglio e da un buon successo elettorale, soprattutto a Milano. È un congresso perlopiù celebrativo perché ormai la “palla” è passata a Bettino Craxi. Io seguo il congresso per il Corriere della sera. Nella replica finale il Segretario ha parole severe sulla gestioneUsl, Unità Sanitarie Locali (quelle che si chiamanoAsl). Giustamente nota che queste Unità sono totalmentedai partiti, e giù parole durissime ...

Spadolini si infervora e conclude l’argomento con una promessa ... Ne è simbolo esemplare Roberto Formigoni. Poi è venuto il Coronavirus. In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo ...

Emergenza migranti, Comune di Roma assente

«Ora la situazione si è aggravata con l’immobilità dettata dal coronavirus. Misura che però non è stata tutelata, ad esempio con alloggiamenti negli alberghi». Cavallo evidenzia le colpe istituzionali ...

