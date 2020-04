Coronavirus, gli esperti: possibile picco di malattie mentali post-pandemia (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus, allarme tremendo da un team di 42 esperti mondiali. Una volta superata la pandemia da Covid-19, potremmo ritrovarci contro un nemico altrettanto potente: noi stessi. Superato il Coronavirus, dovremo temere noi stessi. A riferirlo è la rivista Lancet Psychiatry, la quale ‘annuncia’ un’ondata di problemi mentali dopo quella epidemiologica dalla quale, in un modo … L'articolo Coronavirus, gli esperti: possibile picco di malattie mentali post-pandemia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - spiagge libere chiuse e accesso solo dagli stabilimenti

Coronavirus - Nyt : “L’intelligence cinese ha lanciato una campagna di disinformazione globale : attacchi in Europa e negli Stati Uniti”

Coronavirus Puglia - ultime notizie : contagi - morti e guariti del 22 aprile (Di mercoledì 22 aprile 2020), allarme tremendo da un team di 42mondiali. Una volta superata lada Covid-19, potremmo ritrovarci contro un nemico altrettanto potente: noi stessi. Superato il, dovremo temere noi stessi. A riferirlo è la rivista Lancet Psychiatry, la quale ‘annuncia’ un’ondata di problemidopo quella epidemiologica dalla quale, in un modo … L'articolo, glidiproviene da www.inews24.it.

NicolaPorro : “Sei un fascista!”. Al tempo del #coronavirus questa accusa viene utilizzata contro chi vorrebbe la riapertura. Il… - luigidimaio : Ancora solidarietà nei confronti del nostro popolo. Anche la Slovacchia ci ha donato materiale sanitario. Il minis… - _arianna : Gli studi citati dal Nobel (??) Montagnier a supporto della sua tesi su virus fabbricato in laboratorio e presenza H… - chilhavistorai3 : Questa sera a 'Chi l'ha visto?' spazio agli appelli per le persone scomparse, oggi ancora più in pericolo. In dire… - LiKytai8 : RT @ManuelaSole6: @Amedeo111960 @AlfonsoBonafede È vergognoso che questo sia ministro della Repubblica Italiana. #fofodj -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gli Coronavirus, gli aggiornamenti di mercoledì 22 aprile - Cronaca Arcore Il Cittadino di Monza e Brianza Coronavirus: "Tornato dal Brasile, aspetto da giorni il risultato del tampone"

Roma, orari di apertura scaglionati nella 'fase 2': i negozi di abbigliamento apriranno alle 10 Roma si prepara alla 'fase 2' dell'emergenza coronavirus. Gli orari di uffici, negozi e scuole saranno ...

Vaccino svizzero anti coronavirus forse pronto per ottobre: “Dosi per milioni di persone”

Un vaccino anti coronavirus potrebbe essere pronto già ... per arrivare a somministrare un vaccino a tutti gli svizzeri tra appena 7 mesi (considerando che di norma, come specificato dal ...

Roma, orari di apertura scaglionati nella 'fase 2': i negozi di abbigliamento apriranno alle 10 Roma si prepara alla 'fase 2' dell'emergenza coronavirus. Gli orari di uffici, negozi e scuole saranno ...Un vaccino anti coronavirus potrebbe essere pronto già ... per arrivare a somministrare un vaccino a tutti gli svizzeri tra appena 7 mesi (considerando che di norma, come specificato dal ...