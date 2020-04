Coronavirus, come sarà andare da parrucchiere e barbiere nella Fase due (Di mercoledì 22 aprile 2020) In una delle tante immagini arrivate dalla Cina alle prese con il Coronavirus, ce n'è una, a metà tra il tragico e l'ironico, scattata in una barberia: un addetto fa lo shampoo a un cliente torturandogli la testa con una specie di spazzola attaccata a un lungo palo, un altro lo pettina e gli taglia i capelli con un rasoio, sempre attraverso una coppia di bizzarre prolunghe di plastica. Il distanziamento sociale è garantito, il gioco d'equilibrismo pure, sui risultati dell'operazione non si hanno evidenze, ma sembra tutto fuorché piacevole.In Italia non arriveremo a tanto, piuttosto le nostre abitudini presso parrucchieri, saloni di bellezza e centri estetici cambieranno lungo tre direttrici principali: prolungamento delle fasce orarie, sanificazione obbligatoria delle postazioni e delle attrezzature tra un cliente e l'altro, gestione delle prenotazioni ... Leggi su panorama Come cambia la Maturità con il Coronavirus : sarà solo orale - dal vivo e ci sarà il 100. Il piano del ministero

In una delle tante immagini arrivate dalla Cina alle prese con il, ce n'è una, a metà tra il tragico e l'ironico, scattata in una barberia: un addetto fa lo shampoo a un cliente torturandogli la testa con una specie di spazzola attaccata a un lungo palo, un altro lo pettina e gli taglia i capelli con un rasoio, sempre attraverso una coppia di bizzarre prolunghe di plastica. Il distanziamento sociale è garantito, il gioco d'equilibrismo pure, sui risultati dell'operazione non si hanno evidenze, ma sembra tutto fuorché piacevole.In Italia non arriveremo a tanto, piuttosto le nostre abitudini presso parrucchieri, saloni di bellezza e centri estetici cambieranno lungo tre direttrici principali: prolungamento delle fasce orarie, sanificazione obbligatoria delle postazioni e delle attrezzature tra un cliente e l'altro, gestione delle prenotazioni ...

L’uomo è stato trovato in negozio senza guanti né mascherine ed è stato così multato così come previsto dal decreto ministeriale contenente i dispositivi anti covid 19. Oggi, invece, i controlli si ...

il coronavirus tornerà, tornerà a gennaio del 2021 e questa volta tornerà al Sud. Uno scenario inquietante. Uno scenario, quello tracciato dal rapporto, che ha subito messo in allarme i dirigenti di ...

