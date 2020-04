Coronavirus | circola falsa infografica ANSA sulle riaperture

(Di mercoledì 22 aprile 2020). Direzione, ‘Mai pubblicata’. Fatta denuncia alla Polizia postalein queste ore in alcune chat di whatsapp e su Facebook unaattribuita all’agenziaa proposito dei tempi delle. La direzione dell’avvisa tutti gli abbonati e i lettori di.it e dei nostri profili social che si tratta di informazioni false mai pubblicate dalla nostra agenzia. L’ufficio legale ha presentato denuncia alla Polizia Postale. Ecco l’BUFALA che sta girando sui social

