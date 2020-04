Asia Argento smaschera Pechino Express: “Fatemi causa, non m’importa” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Asia Argento, durante una diretta su Instagram con Vera Gemma, si è duramente scagliata contro Pechino Express, rivelando tutti i retroscena relativi alla sua breve permanenza nel programma di Costantino Della Gherardesca. Asia Argento, seppur per poco tempo, ha preso parte all’ultima edizione di Pechino Express in coppia con la sua amica di sempre Vera … L'articolo Asia Argento smaschera Pechino Express: “Fatemi causa, non m’importa” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Asia Argento accusa Pechino Express - Vera Gemma in diretta conferma tutto (Foto)

‘Pechino Express 8’ - Asia Argento svela alcuni clamorosi retroscena sull’adventure game e lancia un duro attacco alla produzione (Video)

Asia Argento e l’incidente a Pechino Express : “Pagata il minimo e chiedevano sparlassi degli altri” (Di mercoledì 22 aprile 2020), durante una diretta su Instagram con Vera Gemma, si è duramente scagliata contro, rivelando tutti i retroscena relativi alla sua breve permanenza nel programma di Costantino Della Gherardesca., seppur per poco tempo, ha preso parte all’ultima edizione diin coppia con la sua amica di sempre Vera … L'articolo: “Fatemi, non m’importa” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitcultura : Asia Argento svela i retroscena di Pechino Express e parla di soldi: “Denunciatemi pure non me ne frega un ca…” - infoitcultura : Asia Argento retroscena su Pechino Express: “Non ho ancora visto i soldi” - infoitcultura : Asia Argento contro Pechino Express Non mi hanno pagato niente il minimo garantito - infoitcultura : Asia Argento e l’incidente a Pechino Express: “Pagata il minimo e chiedevano sparlassi degli altri” - infoitcultura : ‘Pechino Express 8’, Asia Argento svela alcuni clamorosi retroscena sull’adventure game e lancia un duro attacco al… -