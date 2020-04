Yari Carrisi e le minacce a Barbara D' Urso | lui replica | «Non ho augurato la morte

trash_italiano : Il figlio di Albano e Romina Power: 'Barbara d'Urso deve morire' - infoitcultura : Barbara D'Urso, insulti sui social da parte di Yari Carrisi - StraNotizie : Yari Carrisi fa un passo indietro: 'Ho augurato la morte al programma della d'Urso non a lei'… - zazoomblog : Yari Carrisi fa retromarcia dopo le macabre offese a Barbara DUrso. Con chi se la prende - #Carrisi #retromarcia… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #yaricarrisi fa retromarcia dopo le macabre offese a #barbaradurso Con chi se la prende -

Ultime Notizie dalla rete : Yari Carrisi

"La D'Urso deve morire". Sul proflo Instagram ufficiale di Yari Carrisi sono apparse delle stories inequivocaboli in cui il figlio di Al Bano e Romina Power attacca Barbara d'Urso augurandole la morte ...Non la pensa così però Yari Carrisi: il compositore e figlio d’arte ha pubblicato una storia che lascia poco spazio ai fraintendimenti. “La Durso deve morire“. Puro e semplice. Non contento, nelle ...