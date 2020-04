Stabile in fiamme nella notte a Monteforte | evacuate alcune famiglie

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoIrpino (Av) – La scorsai Vigili del Fuoco del comando Avellino sono intervenuti aIrpino in via Nazionale per un incendio che si è sviluppato al piano terra di un edificio di quattro piani. Leche hanno interessato mobilio e suppellettili vari, sono state prontamente spente, evitando danni maggiori. Loè stato evacuato, durante le operazioni di soccorso. Sul posto anche il personale del 118, ma per fortuna non si sono registrate persone coinvolte.