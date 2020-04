Scafati | al Covid Hospital Da Procida di Salerno i positivi asintomatici

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVisto l’aumento del numero dei contagi che si è registrato negli ultimi giorni nella città die in riscontro alla richiesta del sindaco Cristoforo Salvati di allontanamento dei soggetti contagiati posti in quarantena domiciliare dai loro nuclei familiari per evitare il rischio di diffusione del virus tra i parenti conviventi, il direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Asl Domenico Della Porta ha comunicato che già da domani procederà ai primi quattro trasferimenti di cittadini scafatesie posti isolamento domiciliare) in una struttura pubblica di accoglienza – ex p.o. Giovanni Dadi- opportunamente attivata per i casi, dove resteranno fino a quando non risulteranno nuovamente negativi. I trasferimenti, in questa prima fase, riguarderanno ...