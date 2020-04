Rai, Peppa Pig, via all’ottava stagione: orari, canali nuove puntate in tempo di quarantena (Di martedì 21 aprile 2020) Nel periodo forse piú complicato per una intera generazione di genitori quella della pandemia da coronavirus che, oltre a spaventare tantissimo tutte le mamma e i papá circa i rischi di contagio relativi al covid-19 si trovano anche in difficoltá per il dover intrattenere i figli, costretti a passare tutto il tempo chiusi in isolamento. Leggi anche: Fase 2 Coronavirus: regole per lavoro, scuola, metro e bus Con la possibile riapertura di tante attivitã nella cosiddetta fase 2, adesso la preoccupazione é maggiore: chi si occuperá dei figli? Per intanto, una forte assistenza la sta fornendo la televisione, specie la Rai, con tutta una serie di programmi e di canali dedicati ai piú piccoli e con delle nuova serie di cartoni in arrivo. Tra queste, quello della fortunata e famosa apprezzatissima serie ... Leggi su italiasera Rai YoYo : in arrivo le nuove stagioni di Yo Yo e Peppa Pig

Nel periodo forse piú complicato per una intera generazione di genitori quella della pandemia da coronavirus che, oltre a spaventare tantissimo tutte le mamma e i papá circa i rischi di contagio relativi al covid-19 si trovano anche in difficoltá per il dover intrattenere i figli, costretti a passare tutto ilchiusi in isolamento. Leggi anche: Fase 2 Coronavirus: regole per lavoro, scuola, metro e bus Con la possibile riapertura di tante attivitã nella cosiddetta fase 2, adesso la preoccupazione é maggiore: chi si occuperá dei figli? Per intanto, una forte assistenza la sta fornendo la televisione, specie la Rai, con tutta una serie di programmi e didedicati ai piú piccoli e con delle nuova serie di cartoni in arrivo. Tra queste, quello della fortunata e famosa apprezzatissima serie ...

Per assistere agli episodi dell'ottava stagione di Peppa Pig, basterà sintonizzarsi su Rai Yoyo alle ore 17:00. La programmazione del cartone animato avrà inizio lunedì 20 aprile. La serie britannica, ...

In questo periodo di quarantena, Rai YoYo ha deciso di ampliare la propria programmazione per i più piccoli che a causa delle misure di contenimento del Governo sono a casa. In questa strategia si ...

