Piaggio | intesa con sindacati per riavvio attività Aprilia e Moto Guzzi

(Teleborsa) – Il Gruppo Piaggio ha siglato con le organizzazioni sindacali degli stabilimenti italiani di Aprilia (Noale e Scorzè – VE) e Moto Guzzi (Mandello del Lario – LC), i Protocolli di intesa con cui sono state definite le linee guida e le misure da attuare per garantire ai lavoratori la massima sicurezza sanitaria al riavvio delle attività produttive, sospese a causa del virus Covid-19. Le misure definite nei Protocolli si basano sulle disposizioni dei decreti governativi emessi nell'ambito delle azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19 e sono state integrate con le precauzioni sanitarie aggiuntive già introdotte dal Gruppo Piaggio, volte a preservare la sicurezza dei propri dipendenti. In particolare, sono state definite importanti opere di igienizzazione e sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro, sia prima della ...

Usb boccia il protocollo 'Piaggio' sulle misure di sicurezza

Usb (unione sindacale di base del settore nazionale industria) comunica di "non aver sottoscritto il protocollo di intesa per la ripartenza produttiva dello stabilimento Piaggio". "L'Usb non ha sotto ...

