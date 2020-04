Pensione maggio: cedolino online, in Posta in anticipo (Di martedì 21 aprile 2020) Da qualche mese a questa parte l’Inps ha messo a dispisizione dei pensionati il cedolino online, che consente di verificare l’importo erogato ed il dettaglio delle variabili. Come di consueto, l’istituto di previdenza fornisce l’analisi delle voci del rateo che possono aver subito variazioni d’importo per la mensilità in questione. Pagamento Per chi riscuote la Pensione presso un istituto di credito, il pagamento avrà luogo il 4 maggio, primo giorno bancabile del mese. Per chi ritira la Pensione presso Poste Italiane, è previsto l’anticipo del pagamento (di cui all’ordinanza 19 marzo 2020, n. 652), che avverrà a scaglioni presso gli sportelli dal 27 al 30 aprile. Ai cittadini di età pari o superiore a 75 anni che vivono soli o non possono avere l’aiuto di familiari, la convenzione con l’Arma dei ... Leggi su quifinanza Coronavirus - date e modalità per ritirare la pensione a maggio 2020

