Niente intesa in Ue | il Fondo per la ricostruzione rischia di slittare a maggio

alex_intesa : RT @gzibordi: 10 anni fa gli stessi epidemiologi prevedevano 64mila morti ad es in UK per l'epidemia del virus 'della febbre suina'...https… - BomberiniL : di questo finanziamento in INTESA con fondi UE COMUNE DI FIRENZE non sapevo niente ma i fiorentini mi hanno raccont… - rivalta_danilo : @GuidoCrosetto No niente . Richieste a 3 banche per 5m€. Tutte aspettano . Intesa mi ha chiesto intanto un Business… - alex_intesa : RT @Yi_Benevolence: L'OMS doveva prendere le distanze da #Ricciardi quando diceva che le mascherine non servivano e che i tamponi non bisog… - Antonio80155302 : @GianfrancoDura3 Io condizionalità l'ho intesa sull'utilizzo dei soldi. Ogni credito richiede garanzie. Neanch'io,… -

Niente intesa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Niente intesa