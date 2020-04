Minacce di morte a Barbara D’Urso | Yari Carrisi ‘vuota il sacco’

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 aprile 2020) Nelle ultime ore il figlio di Al Bano,, ha fatto scoppiare una vera e propria bufera per alcune dichiarazioni durissime nei confronti della conduttriceD’Urso. L’uomo ha infatti detto: “La D’Urso deve morire”. E la sorella della presentatrice televisiva, Daniela, era subito intervenuta per difenderla: “Dunque tu, figlio di Al Bano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? Cioè le stai augurando la?”. Da parte della diretta interessata nessuna risposta ufficiale, anche se sicuramente non le avrà ovviamente fatto piacere leggere una frase del genere. E adesso, dopo circa 12 ore da quel post incriminato,ha voluto fare un passo indietro, precisando che l’attacco non era rivolto alla vita di Barbarella, ma più in generale ai suoi programmi ...