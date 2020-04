Meteo NAPOLI | piogge e maltempo a tratti sino a metà settimana

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 21 aprile 2020) Ilsuvedràsparse martedì, con ulteriore peggioramento mercoledì quando si avranno precipitazioni più intense. Da giovedì ilmigliorerà, pur con residua instabilità. Martedì 21: molto nuvoloso con pioggia. Stima Pioggia 5 mm. Temperatura da 15°C a 17°C. Pressione atmosferica media: 1006 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 6 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 2900 metri. Mercoledì 22: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a. Stima Pioggia 12 mm. Temperatura da 14°C a 19°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 28 Km/h. Zero Termico: circa 2600 metri. Giovedì 23: nubi sparse, ventoso a. Temperatura da 13°C a 21°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in ...