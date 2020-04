Lazio | Righini FdI | «Al Sant’Andrea i sanitari con buste di plastica Mancano tute e

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 aprile 2020) «Al policlinico Universitario Sant’Andreai calzari. Come denuncia un autorevole quotidiano nazionale ed il personaleo surroga condiper i rifiuti speciali fissate alle gambe con cerotto. Alla cronica carenza di mascherine si aggiunge anche quella delleprotettive, segnalata ripetutamente da vari ospedali». Giancarlo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia alla Regionedenuncia la grave situazione che si creata all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Ospedale Sant’Andrea, la denuncia di«Medici ed infermieri devono arrangiarsi con quello che trovano– dice– nel tentativo di proteggere se stessi ed i pazienti dal rischio di contagio e comunicano questo disagio alla stampa, come a dire: “Zingaretti non vogliamo encomi mediatici piuttosto portaci le ...