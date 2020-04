Il governo: “Vogliamo studiare l’impatto di Liverpool-Atletico sull’epidemia in Inghilterra” (Di martedì 21 aprile 2020) Negli ospedali di Liverpool finora sono morte 246 persone a causa della Covid-19. Madrid è una delle città più colpite d’Europa, e la Spagna ha il secondo numero più alto di casi di infezione confermati nel mondo, dietro gli Stati Uniti con oltre 21.000 vittime. Il link si chiama Liverpool-Atletico Madrid, partita di Champions giocata col beneplacito della Uefa a porte aperte a pandemia già acclarata, l’11 marzo: 52.000 persone ammassate ad Anfield, di cui 3.000 tifosi in trasferta da Madrid. “In futuro studieremo che relazione c’è tra il virus che è circolato a Liverpool e quello spagnolo”. L’ipotesi che la partita sia stato un clamoroso veicolo di contagio è per la vice consigliera scientifica del governo inglese, Angela McLean, “un’ipotesi interessante che merita ulteriori ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - Mannoia : “Vogliamo delle risposte dal governo perché tutti i lavoratori che stanno dietro le quinte come mangiano?

