Il direttore di Bild inchioda la Cina: “Xi Jinping un dittatore che ha infettato il mondo, vuole rafforzarsi grazie al Coronavirus” (Di martedì 21 aprile 2020) Julian Reichelt, direttore di Bild, uno dei più grandi giornali tedeschi, ha scritto una lettera aperta al presidente della Cina Xi Jinping, dopo che l’ambasciata cinese a Berlino si è lamentata di un articolo del giornale tedesco in cui si faceva riferimento alla negligenza della Cina, alla catastrofe di vittime e alle perdite economiche che la pandemia di coronavirus sta causando in Germania. Nell’articolo, si calcolava anche il debito della Cina nei confronti della Germania in 149 milioni di euro, per i danni attribuiti al coronavirus. L’ambasciata cinese a Berlino aveva chiesto le scuse del direttore di Bild, e allora Reichelt ha deciso di utilizzare le piattaforme della Bild per pubblicare una lettera aperta a Xi Jinping in cui emerge il contenuto di quello che tutto l’occidente oggi vorrebbe esprimere al governo cinese. Eccone il ... Leggi su meteoweb.eu Julian Reichel - direttore Bild/ "Xi Jinping rafforza la Cina grazie al Coronavirus"

