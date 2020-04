I leader Ue possono fare la storia Basta seguire le orme di Conte Parla l’eurodeputata

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 21 aprile 2020) La partita che ci attende il prossimo 23 aprile in Europa è molto delicata: nella riunione dell’Eurogruppo – e dunque di tutti i capi di Stato e di Governo europei – capiremo se la posizione italiana, favorevole ai bond comuni per affrontare l’emergenza coronavirus, avrà la meglio o soccomberà ai diktat olandesi e tedeschi. “Noi siamo fiduciosi”, dice l’euromentare Cinque stelle Chiara Gemma. “E lo siamo – spiega ancora – per due ragioni”. Partiamo dalla prima. Dalla Spagna alla Francia, dal Belgio all’Irlanda, c’è un largo consenso in Europa per misure condivise e improntate sulla solidarietà. Dobbiamo superare le resistenze olandesi e tedesche sull’opzione di bond comuni. Il virus colpisce tutti allo stesso modo e quindi è sacrosanto condividere i rischi ...