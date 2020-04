(Di martedì 21 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in corso unadella task force regionale per valutare la possibile apertura, dall’inizio della prossima settimana, delle attività legate alda, allee alle. La task force sta lavorando alla definizione delle misure precauzionali a tutela dei dipendenti e degli utenti, a cominciare dagli interventi di disinfezione e sanificazione dei locali dopo molte settimane di inattività. L'articolo-19,sudaproviene da Anteprima24.it.

irpiniatimes1 : COVID-19, RIUNIONE SU CIBO DA ASPORTO, LIBRERIE E CARTOLERIE - ExPartibus : Covid-19 Campania, riunione su cibo da asporto, librerie e cartolerie - - pietro_riccio : Covid-19 Campania, riunione su cibo da asporto, librerie e cartolerie - - EUROPEDIRECTBAS : RT @PE_Italia: In vista della riunione #EUCO del 23/4 la commissione @EP_Economics del Parlamento europeo si confronta con Mario Centeno, P… - EuropeDirectVe : RT @PE_Italia: In vista della riunione #EUCO del 23/4 la commissione @EP_Economics del Parlamento europeo si confronta con Mario Centeno, P… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid riunione

Regione Campania

La denuncia del presidente dell’associazione 21 Luglio, Carlo Stasolla, durante la riunione della commissione capitolina Politiche sociali convocata per analizzare le misure adottate per il ...Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia. "Mentre con i rappresentanti dell’opposizione siamo in riunione con Palazzo Chigi per discutere della applicazione Immuni per il tracciamento ...