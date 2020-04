Covid-19 | app Immuni | il governo rassicura | “Dati anonimi e non conservati”

Leggi su inews24

(Di martedì 21 aprile 2020) C’è grande e curiosità e polemica per l’app “”, che servirà per la lotta al-19. Iltranquillizza i cittadini: i dati saranno forniti in forma anonima e non conservati Ancora non è stata ultimata, ma intorno alla nuova applicazione “” ci sono molte polemiche. Il sistema tecnologico con il cui ilitaliano … L'articolo-19, app: il: “Datie non conservati” proviene da www.inews24.it.