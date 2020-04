Coronavirus, niente accordo sulla cassa integrazione: in un’azienda informatica di Torino il primo sciopero in smartworking (Di martedì 21 aprile 2020) Quattro ore di sciopero, giovedì 23 aprile, per tutti i 160 dipendenti: quello alla Scai Finance di Torino, azienda informatica, è il primo sciopero in smartworking. La trattativa sindacale – svolta ovviamente in videoconferenza – non ha portato a nessun accordo sulla cassa integrazione. Per questo, dopo un’assemblea dei lavoratori online, è stata presa la decisione di dichiarare mezza giornata di sciopero. L’azienda informatica, attiva nel settore delle consulenze informatiche alle banche, appartiene al gruppo Scai, del vice-presidente dell’Unione Industriali di Torino, Massimiliano Cipolletta.”I lavoratori e le loro rappresentanze sindacali ritengono inaccettabile l’atteggiamento dimostrato dall’azienda durante l’avvio della cassa integrazione”, scrivono in un comunicato i delegati di Fiom e Filcams Cgil ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - niente accordo sull'anticipo della cig : scatta il primo sciopero in smart working

Cancellato l’Oktoberfest 2020 : niente festa della birra a causa del Coronavirus

Coronavirus - divisori e niente riunioni : la rivoluzione negli uffici (Di martedì 21 aprile 2020) Quattro ore di sciopero, giovedì 23 aprile, per tutti i 160 dipendenti: quello alla Scai Finance di, azienda, è il primo sciopero in smartworking. La trattativa sindacale – svolta ovviamente in videoconferenza – non ha portato a nessun. Per questo, dopo un’assemblea dei lavoratori online, è stata presa la decisione di dichiarare mezza giornata di sciopero. L’azienda, attiva nel settore delle consulenze informatiche alle banche, appartiene al gruppo Scai, del vice-presidente dell’Unione Industriali di, Massimiliano Cipolletta.”I lavoratori e le loro rappresentanze sindacali ritengono inaccettabile l’atteggiamento dimostrato dall’azienda durante l’avvio della”, scrivono in un comunicato i delegati di Fiom e Filcams Cgil ...

_arianna : Gli studi citati dal Nobel (??) Montagnier a supporto della sua tesi su virus fabbricato in laboratorio e presenza H… - Internazionale : Niente più visite dei parenti, uscite o progetti di reinserimento. “Senza valvole di sfogo, c'è chi ha retto e chi… - philipdisalvo : Il contact tracing non c'entra niente con i giochini su Facebook - claudiofiera : Coronavirus, Sticchi Damiani: “F1, non possiamo sbagliare a Monza” - isopaci : Per chi ama (non io) i confronti tra #COVID19 e #25aprile, oggi i morti italiani per #coronavirus hanno raggiunto q… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus niente Coronavirus, divisori e niente riunioni: la rivoluzione negli uffici Il Messaggero Lettera dal fronte sociale/7. La verità? Ci dicevano di non mandare i malati delle Rsa in ospedale

Nulla è più lontano dalla realtà. E per questo vorremmo lasciare la nostra testimonianza. Lavoriamo presso la Fondazione Castellini di Melegnano, una grande e articolata residenza sanitaria che ospita ...

Mons. Fiorini Morosini: «La società riparta dalla regolarizzazione degli immigrati»

«Il coronavirus ha generato crisi anche nel mondo dell’agricoltura, all’interno del quale il lavoro nero di questi immigrati è una manna per tutti i proprietari terrieri, che li possono ...

Nulla è più lontano dalla realtà. E per questo vorremmo lasciare la nostra testimonianza. Lavoriamo presso la Fondazione Castellini di Melegnano, una grande e articolata residenza sanitaria che ospita ...«Il coronavirus ha generato crisi anche nel mondo dell’agricoltura, all’interno del quale il lavoro nero di questi immigrati è una manna per tutti i proprietari terrieri, che li possono ...