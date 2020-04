Coronavirus | l’infettivologo Massimo Galli | “Possiamo parlare di riaperture scaglionando

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020) In riferimento alle ipotesi di riapertura in Italia dopo il lockdown “forse sarebbe opportuno in qualche regione differenziare per area geografica. Prima però bisogna avere il coraggio di predisporre indagini serie senza ‘spettare Godot“: lo ha dichiarato al “Fatto Quotidiano”ordinario alla Statale e infettivologo al Sacco di Milano. L’esperto punterebbe sui “test rapidi: se non aspettiamo altro tempo a ordinarli sono disponibili subito e costano 5 euro, al10. I test Elisa o Clia costano 5 volte tanto e non sono ancora a disposizione. Bisogna dire basta a questo atteggiamento di discredito immotivato in generale del test rapido. Bisogna distinguere e non fare proposte insostenibili dal punto di vista economico e dei tempi. Il bando del Commissario prevede solo il test dell’anticorpo IgG, quello che si ...