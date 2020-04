Coronavirus, controlli dei Nas in tutta Italia, sequestri e denunce (Di martedì 21 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nas hanno sequestrato390 mila mascherine e 57 mila prodotti igienizzanti irregolari. I militari, solo nell’ultima settimana, nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del “covid-19”, hanno controllato in tutta Italia oltre 2.600 esercizi commerciali per accertare il rispetto degli obblighi imposti dalle misure di contenimento, la regolarita’ della vendita all’ingrosso ed al dettaglio di beni alimentari, dispositivi medici, nonche’ prodotti sanitari e cosmetici. Gli esiti dei controlli hanno determinato la contestazione di 119 violazioni, quali l’inosservanza delle misure di contenimento, episodi di frode in commercio e di pratiche commerciali fraudolente, il commercio di prodotti igienizzanti e disinfettanti non registrati o autorizzati. Ventisei persone sono state ... Leggi su ilcorrieredellacitta Controlli Coronavirus | corre dal papà che sta morendo | multato

Coronavirus - Viminale : ieri 197.750 controlli e 8.641 sanzioni

Controlli Coronavirus | il filmato denuncia di un cittadino | “Arrrestateli” VIDEO (Di martedì 21 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nas hanno sequestrato390 mila mascherine e 57 mila prodotti igienizzanti irregolari. I militari, solo nell’ultima settimana, nell’ambito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del “covid-19”, hanno controllato inoltre 2.600 esercizi commerciali per accertare il rispetto degli obblighi imposti dalle misure di contenimento, la regolarita’ della vendita all’ingrosso ed al dettaglio di beni alimentari, dispositivi medici, nonche’ prodotti sanitari e cosmetici. Gli esiti deihanno determinato la contestazione di 119 violazioni, quali l’inosservanza delle misure di contenimento, episodi di frode in commercio e di pratiche commerciali fraudolente, il commercio di prodotti igienizzanti e disinfettanti non registrati o autorizzati. Ventisei persone sono state ...

TgLa7 : Coronavirus: ispezione Nas in una struttura Trivulzio . Con acquisizione documenti.Controlli anche in altre Rsa lombarde - Viminale : Dall'11 marzo a ieri sono il 3,8% le violazioni ai divieti sugli spostamenti rispetto al totale delle persone contr… - Corriere : Controlli dei carabinieri nelle ditte: «Il 9% dei lavoratori era in “nero”» - CorriereCitta : Coronavirus, controlli dei Nas in tutta Italia, sequestri e denunce - TfnWeb : Controlli Coronavirus, 26 persone sanzionate -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus controlli Coronavirus, controlli dei carabinieri nelle ditte aperte: «Il 9% dei lavoratori era in “nero”» Corriere della Sera Covid 19, Regione Puglia ferma gli ospedali: «Non fate tamponi a tappeto». La circolare

L’ospedale universitario ha infatti avviato una vera e propria campagna di tamponi a tappeto sul proprio personale sanitario che prevede anche la ripetizione del test ogni 7-15 giorni nonostante il «n ...

Beccato sull’Aurelia durante i controlli Covid 19 a bordo di un taxi con la droga nei pantaloni

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte del Commissariato di Polizia di Viareggio volta alla prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti e criminali. Numerosi ...

L’ospedale universitario ha infatti avviato una vera e propria campagna di tamponi a tappeto sul proprio personale sanitario che prevede anche la ripetizione del test ogni 7-15 giorni nonostante il «n ...Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte del Commissariato di Polizia di Viareggio volta alla prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti e criminali. Numerosi ...