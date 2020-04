**Carburanti: Up, ad aprile consumi verso -75%, carboturbo aerei -90%** (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Le prime stime di aprile per benzina e gasolio per il trasporto passeggeri “indicano un calo del 75%, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre per il gasolio destinato al trasporto merci di quasi il 50%. Quanto al carboturbo per gli aerei, ad aprile si stima che la diminuzione superi il 90%. Ad essere meno colpito è il trasporto navale che, dopo il calo del 5,6% di marzo, a aprile si prevede possa scendere intorno al 20 %, sia per la frenata del commercio estero, conseguente alle forti ricadute economiche ormai estese a livello planetario, sia per il ridimensionamento che stanno subendo i collegamenti con le Isole che il blocco delle navi crociera”. Lo rende noto Unione Petrolifera in un comunicato.L'articolo **Carburanti: Up, ad aprile consumi verso -75%, carboturbo aerei -90%** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 21 aprile 2020) Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Le prime stime diper benzina e gasolio per il trasporto passeggeri “indicano un calo del 75%, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, mentre per il gasolio destinato al trasporto merci di quasi il 50%. Quanto alper gli, adsi stima che la diminuzione superi il 90%. Ad essere meno colpito è il trasporto navale che, dopo il calo del 5,6% di marzo, asi prevede possa scendere intorno al 20 %, sia per la frenata del commercio estero, conseguente alle forti ricadute economiche ormai estese a livello planetario, sia per il ridimensionamento che stanno subendo i collegamenti con le Isole che il blocco delle navi crociera”. Lo rende noto Unione Petrolifera in un comunicato.L'articolo: Up, ad-75%,CalcioWeb.

Covid taglia del 31% i consumi di petrolio. In marzo dimezzata la benzina

Per il resto tutti segni negativi con il carburante per aerei a segnare le riduzioni piu' rilevanti (-66,4 ... 2,6% e quello delle elettriche al 3,3% Le prime stime per il mese di aprile, per benzina ...con un dimezzamento netto per il carburante tipico di auto e moto, cioè la benzina, -51,9%, e con un taglio di due terzi (-66,4%) per il cherosene degli aerei, rimasti a terra.