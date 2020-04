Avocado superstar | in quarantena è lui il multitasking salva bellezza

Leggi su vanityfair

(Di martedì 21 aprile 2020) Secondo il rapporto dell’Osservatorio Immagino, che ha esaminato le etichette di 64.800 alimenti presenti sugli scaffali dei supermercati per fare il censimento degli ingredienti più diffusi, la vendita dell’avocado, uno dei frutti più trendy delle ultime stagioni (su Instagram l’hashtag #avocado conta quasi 11mila post), ha registrato nel 2019 un incremento del 121%. Ora, oltre che per preparare toast, frullati e yogurt da postare poi sui social, l’avocado è utilissimo anche sul fronte bellezza in quanto ricco di grassi sani, antiossidanti, vitamine A e K dalle proprietà salva pelle, nonché B, C, E e biotina (la vitamina che favorisce la crescita dei capelli).