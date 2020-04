Annuncio di Conte all’alba: “Si riparte il 4 maggio”. Ma non dice chi e come (Di martedì 21 aprile 2020) Il post arriva col favore delle tenebre, anzi, alle prime luci dell’alba. Su Fb, come se il presidente del Consiglio Giuseppe Conte fosse un ragazzino che scrive sulla sua bacheca un buongiorno alle sue amicizie più strette. Ma a parte il profilo poco istituzionale, frutto del metodo-Casalino, il discorso di Conte lascia interdetti: annuncia la ripartenza per il 4 maggio, ma ammette che non si è ancora deciso come. E chi, quale regione. Dettagli? Conte e l’Annuncio misterioso In attesa della App per tracciarci in strada, siamo agli annunci fumosi. “In queste ore – scrive il premier – continua senza sosta il lavoro del Governo, coadiuvato dall’équipe di esperti, al fine di coordinare la gestione della ‘fase due’, quella della convivenza con il virus. come già sapete, le attuali misure restrittive sono state ... Leggi su secoloditalia L’annuncio di Conte : “Riaperture dal 4 maggio. Entro domenica piano differenziato tra le Regioni”

