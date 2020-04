X Factor riparte | le novità e come iscriversi alla nuova edizione #XF2020

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 aprile 2020) Nonostante l’emergenza e l’incertezza Xnon si ferma e torna con nuove idee ed un nuovo format. Il noto talent di Sky si è adeguato alle restrizioni e al momento complicato rivedendo le regole del proprio format e piegandole alle esigenze odierne. I pre-casting di Xsono aperti, la musica non si ferma mai. Qualcosa però è cambiato. Se per le precedenti edizioni migliaia di persone si sono precipitate ai casting avvicendandosi uno dopo l’altro in sale studio dove dar prova del proprio talento, per l’2020, che si chiamerà #X2020 rinunciando al canonico numero progressivo la più grossa novita arriva dal modo in cui i talenti verranno provinati: da casa.cambia Xcandidarsi View this post on Instagram Questo programma è speciale perché ...