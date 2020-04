Un film di ioni d'argento sui materiali per renderli a prova di germi ...

Leggi su agi

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ripartire, avviare la cosiddetta fase 2, al netto della scoperta e della diffusione di un possibile vaccino, significa anche farlo in sicurezza, nell'ottica di una maggiore protezione degli oggetti che tocchiamo. Ecco dunque che da Pisa, si da il via all'utilizzo di unantibatterico a base did'per maneggiare in modo protetto libri, riviste, cataloghi, persino menù di bar e ristoranti, ma anche giochi per bambini oe packaging per strutture sanitarie o ambulatori medici. Fra i primi nel mondo a utilizzare questa innovativa tecnologia di stampa certificata, in piena emergenza Covid-19, sono le Industrie Grafiche Pacini di Pisa, storica azienda toscana, che risponde così alla crescente preoccupazione di tanti consumatori in tema di igiene. Il nuovo metodo di stampa per libri, cataloghi e packaging è caratterizzato da uno speciale...