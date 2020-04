Spadafora: «Serie A non si illuda: ripresa non è certa» (Di lunedì 20 aprile 2020) “Avrò questo incontro mercoledì con la Figc che mi presenterà nel dettaglio il protocollo, che riguarda prevalentemente gli allenamenti. Lo valuteremo insieme, ma se vogliamo essere molto chiari io oggi non do assolutamente per certa nè la ripresa del campionato nè quella degli allenamenti dal 4 maggio”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche … L'articolo Spadafora: «Serie A non si illuda: ripresa non è certa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Il ministro Spadafora : «La Serie A non si illuda - nessuna certezza che il calcio riprenda il 4 maggio»

Spadafora : «Se ripresa Serie A seria considerazione gare in chiaro».

Spadafora : «Se Serie A riparte idea gare in chiaro» (Di lunedì 20 aprile 2020) “Avrò questo incontro mercoledì con la Figc che mi presenterà nel dettaglio il protocollo, che riguarda prevalentemente gli allenamenti. Lo valuteremo insieme, ma se vogliamo essere molto chiari io oggi non do assolutamente pernè ladel campionato nè quella degli allenamenti dal 4 maggio”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche … L'articolo: «A non sinon è» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DiMarzio : #SerieA, ripresa allenamenti e ripartenza del campionato: le dichiarazioni del ministro Spadafora ?? - GiusvaPulejo : Spadafora (Ministro Sport) è stato chiaro stasera. Dopodomani incontrerà i vertici della FIGC e al 99% darà l’ok pe… - zazoomnews : Serie A il ministro Spadafora: “la ripresa di allenamenti e campionato non è certa” - #Serie #ministro #Spadafora:… - napolista : Il ministro Spadafora: «La Serie A non si illuda, nessuna certezza che il calcio riprenda il 4 maggio» Il responsa… - PaoloVersa : RT @napolista: Il ministro Spadafora: «La Serie A non si illuda, nessuna certezza che il calcio riprenda il 4 maggio» Il responsabile del… -