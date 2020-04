Reddito d’emergenza 2020: cos’è, a chi spetta e come chiederlo (Di lunedì 20 aprile 2020) L’emergenza coronavirus ha portato il Governo a stanziare diversi miliardi di euro per ammortizzare la crisi economica dovuta al lockdown del paese. Tra gli aiuti ai lavoratori, nel Decreto di aprile, sarà inserito anche il Reddito d’emergenza, chiamato Rem, che sosterrà chi non è rientrato tra i parametri del Decreto Cura Italia. A confermarlo è stata qualche giorno fa, con un post su Facebook, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo: “Stiamo lavorando al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introdurre un Reddito di emergenza per le fasce più deboli della popolazione”. Reddito d’emergenza, chi può richiederlo Sebbene non sia ... Leggi su italiasera Cura Italia - ad aprile reddito d’emergenza e bonus da 800 euro per partite Iva

Reddito d’emergenza - Catalfo : “Sarà nel prossimo decreto - con il bonus da 800 euro per partite Iva”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Contagi stabili in Italia - annunciato il reddito d’emergenza. Conte parla alle Regioni (Di lunedì 20 aprile 2020) L’emergenza coronavirus ha portato il Governo a stanziare diversi miliardi di euro per ammortizzare la crisi economica dovuta al lockdown del paese. Tra gli aiuti ai lavoratori, nel Decreto di aprile, sarà inserito anche ild’emergenza, chiamato Rem, che sosterrà chi non è rientrato tra i parametri del Decreto Cura Italia. A confermarlo è stata qualche giorno fa, con un post su Facebook, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo: “Stiamo lavorando al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introdurre undi emergenza per le fasce più deboli della popolazione”.d’emergenza, chi può riSebbene non sia ...

italiaserait : Reddito d’emergenza 2020: cos’è, a chi spetta e come chiederlo - gguerisoli : Sono d'accordo sulla gestione del reddito di emergenza da parte dei comuni che hanno le competenze della politica s… - Guttanimation : PRIMA di questo Governo, la gente in passato non aveva nulla, non esisteva il reddito di cittadinanza, la pensione… - BinItalia : RT @BinItalia: Domani è già qui, dopo è già ora! ESTENDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA! SE NON ORA QUANDO? Firma, condividi, partecipa! No u… - nadia_rocky : RT @rambonesco: Chi non potrebbe essere d'accordo? #DiMaio lo ha introdotto in attesa di un impiego o sbaglio? Quale migliore occasione di… -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito d’emergenza Dagli aiuti a colf e badanti alle misure per il turismo, prende forma il «decreto di aprile» Il Sole 24 ORE