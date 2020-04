“Quando non davano retta a Montero e lui distruggeva le Playstation” (Di lunedì 20 aprile 2020) In questi giorni di quarantena, tra dirette Instagram ed interviste varie a diretti interessati o amici vicini, stanno saltando fuori una serie di aneddoti o simpatici episodi del passato. Spesso, quando si tratta di fatti leggermente fuori dal normale, esce il nome di Paolo Montero. A raccontare un curioso retroscena è TuttoSport. “Sono ormai diventati leggendari i blitz che Montero faceva nelle camere dei bianconeri durante i ritiri – si legge – Paolo in cerca di chiacchierate e confronti, quegli altri altri solo desiderosi di farsi i fatti loro e – tendenzialmente – continuare la loro bella sfida alla Playstation. E uno, e due, e tre…dopo qualche tentativo d’approccio con annessa ricacciata al mittente, ecco che scattava la reazione impulsiva e per la malcapitata Playstation diventavano problemi. Presa e staccata o, peggio ... Leggi su calcioweb.eu Enzo Miccio : “Quando ho scoperto che non avevo vinto Pechino Express ero disperato”

“Quando segnai al Napoli al Bernabeu non sentii nulla - ecco come sarà il calcio a porte chiuse”

Infantino a Ronaldo : “Quando in campo? Non possiamo rischiare” – VIDEO (Di lunedì 20 aprile 2020) In questi giorni di quarantena, tra dirette Instagram ed interviste varie a diretti interessati o amici vicini, stanno saltando fuori una serie di aneddoti o simpatici episodi del passato. Spesso, quando si tratta di fatti leggermente fuori dal normale, esce il nome di Paolo. A raccontare un curioso retroscena è TuttoSport. “Sono ormai diventati leggendari i blitz chefaceva nelle camere dei bianconeri durante i ritiri – si legge – Paolo in cerca di chiacchierate e confronti, quegli altri altri solo desiderosi di farsi i fatti loro e – tendenzialmente – continuare la loro bella sfida alla Playstation. E uno, e due, e tre…dopo qualche tentativo d’approccio con annessa ricacciata al mittente, ecco che scattava la reazione impulsiva e per la malcapitata Playstation diventavano problemi. Presa e staccata o, peggio ...

LegaSalvini : QUANDO RICCIARDI (CONSULENTE DI CONTE) DICEVA: 'LE MASCHERINE ALLE PERSONE SANE NON SERVONO A NIENTE!' - CottarelliCPI : Dice #Repubblica che il presidente ANPAL, padre dei Navigator e della relativa magica App, beneficia di rimborso di… - NicolaMorra63 : Quando la volpe non arriva all'uva, immediatamente la definisce sprezzantemente acerba. E diventa rancorosa vendica… - VElvezia : @baekmeUNvillage E poi ci sono io che non posso partecipare nemmeno ai concerti finti perché o li fanno quando ho l… - rombi_ti : RT @FMisfatto: Errata corrige: con la quarantena ci sta a fare un po’ di confusione: Io ci metterei la firma a fare la vita di Salvini: no… -

Ultime Notizie dalla rete : “Quando non Coronavirus, intervista a Macron: «Invoco solidarietà. Se l’Europa può morire è nel non agire» Corriere della Sera