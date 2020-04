Prestiti, stop alle rate per chi è in difficoltà con il lavoro (Di lunedì 20 aprile 2020) Arriva una moratoria di sei mesi per le rate di Prestiti e finanziamenti superiori ai mille euro. La proposta è stata fatta da Assofin, l’Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, per dare respiro alle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà economica derivanti dai disagi causati dal coronavirus. In particolare chi ha perso il lavoro, è in cassa integrazione oppure, se è un professionista, ha ridotto il proprio fatturato potrà smettere di pagare le rate del finanziamento per sei mesi. È tutto riportato nel documento di Assofin, che ha avuto il benestare delle maggiori associazioni di consumatori. Chi sono i beneficiari della moratoria L’agevolazione è destinata a: chi ha perso o perderà il lavoro subordinato dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (d eccezione delle ipotesi di risoluzione ... Leggi su quifinanza Decreto imprese coronavirus : prestiti e stop tasse aprile-maggio - ecco il testo

Coronavirus - via libera al decreto imprese : liquidità per 400 miliardi - stop tasse di aprile e maggio. Prestiti garantiti al 100% per le Pmi

Coronavirus - via libera al decreto imprese : liquidità per 400 miliardi - stop tasse per le partite Iva. Prestiti garantiti al 100% per le Pmi (Di lunedì 20 aprile 2020) Arriva una moratoria di sei mesi per ledie finanziamenti superiori ai mille euro. La proposta è stata fatta da Assofin, l’Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, per dare respirofamiglie che si trovano in situazioni di difficoltà economica derivanti dai disagi causati dal coronavirus. In particolare chi ha perso il, è in cassa integrazione oppure, se è un professionista, ha ridotto il proprio fatturato potrà smettere di pagare ledel finanziamento per sei mesi. È tutto riportato nel documento di Assofin, che ha avuto il benestare delle maggiori associazioni di consumatori. Chi sono i beneficiari della moratoria L’agevolazione è destinata a: chi ha perso o perderà ilsubordinato dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (d eccezione delle ipotesi di risoluzione ...

MangaRobby : @ArenaRosario Comunque, per le perdite di due mesi è sufficiente qualche aiuto e soprattutto prestiti a tasso zero,… - gsoricaro : RT @italia_nel_caos: Stop alla banca dati dei cattivi pagatori! Banca d'Italia in concomitanza con il governo dovrebbe cancellare annullare… - rubinos099 : RT @italia_nel_caos: Stop alla banca dati dei cattivi pagatori! Banca d'Italia in concomitanza con il governo dovrebbe cancellare annullare… - mattucel : RT @italia_nel_caos: Stop alla banca dati dei cattivi pagatori! Banca d'Italia in concomitanza con il governo dovrebbe cancellare annullare… - wlafiga73 : RT @italia_nel_caos: Stop alla banca dati dei cattivi pagatori! Banca d'Italia in concomitanza con il governo dovrebbe cancellare annullare… -

Ultime Notizie dalla rete : Prestiti stop Prestiti, stop alle rate per chi è in difficoltà con il lavoro QuiFinanza Artigiani alessandrini, primi pagamenti della cassa integrazione: 1,1 milioni, in provincia 283 bonifici

Se si riparte a maggio i danni potranno forse essere un po’ contenuti, ma per molti si tratta comunque di almeno due mesi e mezzo di stop. Ci sono affitti, scadenze e l’indebitamento per piccoli ...

Calciomercato, torna l’ex Juventus per l’assalto alla Serie A

L’ex canterano della Juventus è stato girato in prestito a diverse squadre dal club bianconero durante la sua carriera, prima di essere ingaggiato a titolo definitivo dal Lucerna nell’ultimo mercato ...

Se si riparte a maggio i danni potranno forse essere un po’ contenuti, ma per molti si tratta comunque di almeno due mesi e mezzo di stop. Ci sono affitti, scadenze e l’indebitamento per piccoli ...L’ex canterano della Juventus è stato girato in prestito a diverse squadre dal club bianconero durante la sua carriera, prima di essere ingaggiato a titolo definitivo dal Lucerna nell’ultimo mercato ...