Meteo PESSIMO | davvero Dopo | l' aria ROVENTE

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 20 aprile 2020) Cosa succederà nelle prossime settimane? Bella domanda. Le previsionia lungo termine sono quelle che possono darvi una risposta, ma sappiate - lo evidenziano anche i colleghi - che si tratta pur sempre di linee di tendenze. In quanto tali sono passibili, da un momento all'altro, di stravolgimenti. Però è anche vero che qualche segnale modellistico ci arriva e tale segnale sembra puntare in una sola direzione: maltempo. Ora qualcuno dirà: non avete detto che sarà un maggio a 40°C? Vero, ma è altrettanto vero che non si è parlato di tutto il mese di maggio all'insegna della canicola. Si è parlato dell'eventualità che nel mese di maggio possano verificarsi le prime intense ondate di caldo. Forse anche di quelle capaci di portarci i primi 40°C dell'anno. Ma stentiamo a immaginarci un intero mese, ...