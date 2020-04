Live Non è la d'Urso, come sta andando tra Antonella Elia e Pietro delle Piane (VIDEO) (Di lunedì 20 aprile 2020) Contro tutto e contro tutti, Antonella Elia è riuscita ad arrivare in fondo all'avventura del Grande Fratello VIP. Le liti e le polemiche per ciò che ha combinato nella casa più spiata d'Italia non ha scalfito la sua avventura che si è conclusa da sesta classificata della quarta edizione. La showgirl è stata invitata in studio a Milano con il suo fidanzato Pietro delle Piane.Gli affari di coppia sembra stiano andando per il verso giusto nonostante per più volte il loro rapporto sembra esser rimasto appeso ad un filo tra le rivelazioni scottanti arrivate da vecchie conoscenze di Pietro come Sylvie Lubamba e Fiore Argento ("Qualche dubbio mi è venuto. Sentendo queste donne quasi le credi, ma io conosco a fondo Pietro" dice la Elia) e le reazioni di Antonella, intenta per più volte a gettare la spugna.Live ... Leggi su blogo Live Non è la d'Urso - Adriana Volpe : "La mia famiglia si è rialzata grazie a Gisele" (VIDEO)

