L'Italia respira: per la prima volta calano i malati (Di lunedì 20 aprile 2020) Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza non cresce il numero dei malati ma diminuisce: oggi si registrano 20 positivi in meno rispetto a ieri per un totale di 108.237 positivi contro i 108.257 di ieri. È quanto emerge dai dati aggiornati della Protezione civile. Cala ancora il numero delle per Leggi su iltempo Coronavirus - l’Italia respira : terapie intensive e contagi in calo

Coronavirus - Stefano Ricci - un milione di mascherine e dieci respiratori per l'Italia

Coronavirus - fidanzata Dybala : “Io e Paulo abbiamo ancora difficoltà respiratorie. Volevamo lasciare l’Italia” (Di lunedì 20 aprile 2020) Per ladall’inizio dell’emergenza non cresce il numero deima diminuisce: oggi si registrano 20 positivi in meno rispetto a ieri per un totale di 108.237 positivi contro i 108.257 di ieri. È quanto emerge dai dati aggiornati della Protezione civile. Cala ancora il numero delle per

tempoweb : L'Italia respira: per la prima volta calano i malati di #coronavirus - - boezio_severino : Mentre in Italia si respira puzza di regime, in Danimarca... - Muzicseoulchild : #Immuni? Sì, alla dittatura! Minacciate 'sto cazzo! liberiamo il paese da questi porci! Abbiamo buttato una perla c… - DomenicoOtacher : RT @FilcamsCgil: Manteniamo le distanze per tornare ad essere vicini. #Fase2 E tu, quale messaggio vorresti mandare? Diciamolo con la masc… - CGILModena : RT @FilcamsCgil: Manteniamo le distanze per tornare ad essere vicini. #Fase2 E tu, quale messaggio vorresti mandare? Diciamolo con la masc… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia respira L'Italia respira: per la prima volta calano i malati Il Tempo L'Italia respira: per la prima volta calano i malati

Si tratta del sedicesimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva. Non si arrestano però le morti. Sono 454 i decessi di persone affette da coronavirus registrati da ...

Mi piacerebbe vincere con il mio Taranto

I Tamburi ad esempio. Ci ho vissuto due anni, ci ho fatto le medie alla De Carolis. Quella periferia aveva un sapore diverso, la gente era diversa, si respirava la dignità di una città problematica ...

Si tratta del sedicesimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva. Non si arrestano però le morti. Sono 454 i decessi di persone affette da coronavirus registrati da ...I Tamburi ad esempio. Ci ho vissuto due anni, ci ho fatto le medie alla De Carolis. Quella periferia aveva un sapore diverso, la gente era diversa, si respirava la dignità di una città problematica ...