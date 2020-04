Imam di Francia: “Gli italiani sono un esempio. Andare in moschea ora è criminale” (Di lunedì 20 aprile 2020) Gli italiani sono stati da esempio per i francesi. Pregando, cantando e suonando sui balconi hanno fatto la magia. Hanno commosso molto me e tutti i francesi”. Così il presidente della Conferenza degli Imam di Francia, Hassen Chalghoumi, ha voluto esprimere la sua ”vicinanza all’Italia. Un Paese al quale sono molto legato”. ”Molti Imam italiani sono miei amici e con loro diciamo ai politici: guardate. La pandemia è come un fuoco e noi Imam siamo come vigili del fuoco, cerchiamo di disperderla. Ma se ci si soffia sopra, aumenta”, dichiara in una intervista ad Aki – Adnkronos International. Un pensiero viene quindi rivolto alle vittime. ”Tutti i morti a causa del coronavirus sono martiri. Che Dio abbia misericordia di loro e dia alle famiglie il coraggio per Andare avanti”, ha dichiarato l’Imam, così ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 aprile 2020) Glistati daper i francesi. Pregando, cantando e suonando sui balconi hanno fatto la magia. Hanno commosso molto me e tutti i francesi”. Così il presidente della Conferenza deglidi, Hassen Chalghoumi, ha voluto esprimere la sua ”vicinanza all’Italia. Un Paese al qualemolto legato”. ”Moltimiei amici e con loro diciamo ai politici: guardate. La pandemia è come un fuoco e noisiamo come vigili del fuoco, cerchiamo di disperderla. Ma se ci si soffia sopra, aumenta”, dichiara in una intervista ad Aki – Adnkronos International. Un pensiero viene quindi rivolto alle vittime. ”Tutti i morti a causa del coronavirusmartiri. Che Dio abbia misericordia di loro e dia alle famiglie il coraggio peravanti”, ha dichiarato l’, così ...

