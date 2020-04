Il prossimo decreto a tutela dei redditi sarà decisivo. Un piano per non sbagliare (Di lunedì 20 aprile 2020) Nei prossimi giorni il Governo annuncerà le nuove misure di protezione dei redditi colpiti dalla crisi. È un passaggio decisivo. Infatti, per guardare con fiducia al futuro è necessario mettere in sicurezza il presente. In questa direzione va il piano proposto dal Forum Disuguaglianze Diversità e Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, insieme a Cristiano Gori.Non singole misure ma una risposta a tutta la società Il piano non è una somma di singole misure bensì un’unica risposta destinata all’intera società italiana. Il Governo non deve rivolgersi separatamente alle sue varie parti, magari attribuendo a qualcuna una corsia preferenziale rispetto a un’altra. Deve, invece, offrire protezione sociale a tutti e differenziare le risposte in modo equo, in base alle esigenze di ognuno. Se saprà farlo ... Leggi su huffingtonpost Bonus figli - congedo parentale e voucher baby sitter : le misure per le famiglie del prossimo decreto

La sospensione dei tributi comunali, pare sia allo studio nel prossimo Decreto Aprile, che confermerà ed amplierà molte delle misure previste nel decreto Cura Italia (D.L. 18/2020). Per gli enti ...

