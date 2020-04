Il principe Filippo si fa vivo con un messaggio su Instagram | ecco le sue parole dopo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 aprile 2020) Il duca di Edimburgo, 99 anni a giugno, si è fattomesi di silenzio con un raropubblico diffuso su. Con il Regno Unito in piena emergenza Covid-19 – che non ha risparmiato neanche il premier Boris Johnson – il marito della regina Elisabetta ha voluto elogiare gli operatori della sanità e di tutti i servizi chiave del Regno Unito in trincea nel pieno della battaglia contro la diffusione del virus. Ildel, ritiratosi ufficialmente dagli impegni pubblici nel 2017, è stato pubblicato in occasione della ricorrenza della campagna internazionale della World Immunisation Week. “Voglio rendere omaggio al lavoro vitale e urgente svolto da molti per contrastare l’epidemia, nella professione medica e scientifica, nella ricerca e nelle istituzioni dell’università”, scrive il ...