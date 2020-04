Gimbal per iPhone | i migliori da comprare

(Di lunedì 20 aprile 2020) In questa guida sempre aggiornata vi mostreremo iperattualmente disponibili sul mercato. Che sia per svago o per sperimentare nuove tecniche nel mondo del videomaking con attrezzatura low budget per il leggi di più...

Soul86 : È completamente inutile avere un iPhone che gira video in 4K a 60 fps senza stabilizzatore,qualità eccelsa ma video… - scontiamici : Codice sconto 34% Gimbal stabilizzatore per smartphone 3 assi 59€ invece di 89€ Codice sconto UT3UREQN… - videozappo : Calibrare un gimbal è più semplice di quello che credi e uno stabilizzatore a 3 assi ben bilanciato funziona immens… - videozappo : Calibrare un gimbal è più semplice di quello che credi e uno stabilizzatore a 3 assi ben bilanciato funziona immens… -

Ultime Notizie dalla rete : Gimbal per

Fastweb.it

appena presentato. Autonomia di volo di 30 minuti, distanza fino a 2Km, fotocamera stabilizzata con sensore da 12Mpixel e video Quad HD 2,7K, gimbal a 3 assi. Una piccola meraviglia, insomma, anche in ...La nuova scocca è pensata per permettere un montaggio più facile e flessibili in sistemi come gimbal, teste cardaniche, stabilizzatori, ma anche droni, con la possibilità di aggiungere moduli per il ...