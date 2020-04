Folla ai funerali del sindaco di Saviano: multati vice sindaco e sindaci di Nola e Ottaviano (Di lunedì 20 aprile 2020) I carabinieri hanno multato i sindaci di Nola e Ottaviano, il vicesindaco di Saviano e un consigliere regionale per aver violato le norme anti contagio in occasione dei funerali di Carmine Sommese, il sindaco di Saviano (Napoli) scomparso venerdì scorso per coronavirus. I militari hanno esaminato video e foto delle esequie, nei prossimi giorni ci saranno altre sanzioni. Leggi su fanpage Funerali sindaco Sommese - folla in strada anche a Baiano : ma qui nessuna ha pensato a una zona rossa

Incredibile folla ai funerali del sindaco - Saviano diventa zona rossa (Di lunedì 20 aprile 2020) I carabinieri hanno multato idie Ottaviano, ildie un consigliere regionale per aver violato le norme anti contagio in occasione deidi Carmine Sommese, ildi(Napoli) scomparso venerdì scorso per coronavirus. I militari hanno esaminato video e foto delle esequie, nei prossimi giorni ci saranno altre sanzioni.

